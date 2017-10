Luis Figo ka filluar një aventurë të re që do të jetë e lidhur përsëri me futbollin.

Ish futbollisti i Realit, Barcelonës dhe Interit do të punojë si këshilltar i UEFA-së dhe do të jetë i lidhur drejtpërdrejtë me Presidentin, Aleksander Ceferin.

Figo u pensionua nga futbolli në vitin 2009, ku në 577 paraqitje shënoi 93 gola.