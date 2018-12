Zvicra me rekord vende të lira pune

188 mijë vende të lira pune, më shumë se kurrë më parë, janë në Zvicër.

Deri më 15 dhjetor 2018 ishin 188.367 shpallje për punë. Rekordi i vitit të kaluar është tejkaluar. Vitin e kaluar ishin raportuar 164’886 vende të lira pune. Kjo është treguar nga radari i punës nga X28, i cili përdor motorin e kërkimit për të regjistruar faqet e internetit të kompanive dhe portalet për punë për gjithë Zvicrën, shkruan albinfo.ch.

Rritja e tregut të punës vazhdon. Në Zvicër kërkohen jo vetëm infermieret, punonjësit e ndërtimit dhe shkencëtarët e kompjuterëve, por edhe fuqi punëtore për tregtinë me pakicë, administratë publike dhe arkitekturë / planifikimin.

Krahasuar me mesin e dhjetorit 2017, normat e vendeve të lira të punës për punëtorët e ndërtimit u rritën më shumë (me një plus prej rreth 4.000). Është e habitshme që edhe në tregtinë me pakicë kërkohen më shumë punonjës (plus vetëm nën 3000). Shpalljet për punë gjithashtu u rritën në sektorin e kujdesit shëndetësor (plus 2200) dhe në industrinë e gastronomisë / hotelieri (plus 2000).

Prandaj nuk është për t’u habitur që numri i të papunëve është në një nivel shumë të ulët. Norma u rrit paksa në 2.5 për qind në nëntor të vitit 2018, duke mbetur në 2.4 për qind që nga muaji maj i këtij viti. Përshtatur në efektet sezonale, megjithatë ra nga 2.5 në 2.4 për qind.