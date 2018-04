Zvicra ka nevojë për 2000 policë shtesë

Pierre Maudet kërkon 2000 policë shtesë dhe krijimin e një rezerve nacionale policore në Zvicër. Zvicra ka më pak oficerë policie në Evropë, tha për “NZZ am Sonntag” presidenti i Konferencës së drejtorëve kantonalë të drejtësisë dhe të policisë në Zvicër. Mesatarisht, një polic në Evropë llogaritet për 277 banorë, në Zvicër raporti është 1 deri në 455. Në këtë vend nevojiten 10 deri 15 për qind më shumë policë, që do të thotë rreth 2,000 njerëz të tjerë që do të mund të vendoseshin sipas nevojës, përcjell albinfo.ch.

Maudet shpjegoi se sot kantonet janë në kufi edhe në rastin e një ngjarjeje të rëndësishme që mund të planifikohet. Me një rezervë të policisë nacionale, forcat shtesë mund të aktivizoheshin në raste emergjence.

Paratë për më shumë policë ishin në dispozicion, tha Maudet. Bumi i ekonomisë, të ardhurat tatimore do të rriteshin. Qeveria federale kishte një tepricë prej nëntë miliardë frangash vitin e kaluar. Një pjesë e këtyre parave mund të investohet në siguri. Përveç kësaj, sektori publik do të shpëtojë disa milionë franga në vit nëse operatorët e telekomit nuk do të shqetësonin më shumë dëgjimin e thirrjeve telefonike.

Si kërcënimin më të madh për vendin, Maudet sheh sulmet kibernetike, terrorizmin dhe krimin e organizuar.

Pierre Maudet ka kryesuar Konferencën e drejtorëve kantonalë të drejtësisë dhe të policisë në Zvicër që nga prilli. Avokati 40-vjeçar ka qenë drejtor i drejtësisë kantonale dhe drejtor i policisë që nga viti 2012, dhe që nga viti 2013 ai drejton gjithashtu Departamentin e Ekonomisë në kantonin e Gjenevës.