Një studim i ri nga grupi i avokatisë Rrjeti i Taksës së Drejtësisë (Tax Justice Network) zbulon se Zvicra është vendi më i korruptuar në botë, me një “shenjë të lartë sekrete” prej 76. Ajo pasohet nga SHBA dhe Ishujt Kajman.

“Zvicra është gjyshi i parajsave fiskale të botës, një nga qendrat më të mëdha financiare në botë dhe një nga juridiksionet më të mëdha të fshehtësisë në botë apo parajsat e taksave”, tha raporti i grupit ‘Indeksi i Fshehtësisë Financiare – Rezultatet 2018’.

Ai shpjegoi se “zviceranët do të shkëmbejnë informacion me shtetet e pasura nëse kanë, por do të vazhdojnë t’u ofrojnë qytetarëve të vendeve të varfra mundësinë për të shmangur përgjegjësitë e tyre për tatimpaguesit”.

“Këta faktorë, së bashku me ndjekjen e vazhdueshme agresive të informatorëve të sektorit financiar (herë pas here në lidhje me atë që duket se janë metoda jo ligjore) janë përkujtues të vazhdueshëm se pse Zvicra mbetet juridiksioni më i rëndësishëm i sekretit në botë sot”, tha raporti.

Indeksi rendit vendet për asistencën e sistemeve të tyre ligjore për pastruesit e parave dhe për të gjithë njerëzit që kërkojnë të mbrojnë pasuri të korruptuar. Sa më i lartë të jetë titulli i sekretit, aq më e korruptuar është qeveria.

Për të krijuar indeksin, një rezultat i sekretit është kombinuar me një shifër që përfaqëson madhësinë e industrisë së shërbimeve financiare në det të hapur në secilin vend.

Sipas raportit, rezultati i sekretit të Shteteve të Bashkuara (60) po rritet, gjë që rezulton në tërheqjen e pasurisë së korruptuar. Në vitin 2013, SHBA ishte në vendin e gjashtë, dhe në vitin 2015 mori vlerësimin e tretë. /Ora News.tv/