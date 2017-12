Zvicër: Plaku 80 vjeçar pranon Islamin sepse një i ri Shqipëtar e mbikëqyrte atë

Një ngjarje madhështore ka ndodhur këto ditë në Zvicër ku një plak Françez (afro 80 vite) deklaroi shehadetin për shkak se një i ri shqiptarë kujdesej për te, ja ngjarjeja e plotë të cilin na e tregon një vëlla nga Zvicra:

Si e pranoj plaku francez Islamin?

Para praktikimit të Islamit, një vëlla kishte pasur një fqinj plak i cili kishte jetuar vet pa përkujdesjen e askujt. Kur filloj me praktikimin e Islamit ky vëlla kishte ndruar vendbanimin dhe më nuk ishte fqinj me plakun e shkretë, mirëpo nuk e kishte lënë rehat keqardhja sa që kishte vajtur deri tek vendbanimi i vjetër dhe e kishte marur plakun e shkretë me vete dhe kishte vendosur ta mbikqyrë, duke pasur parasyshë se plaku ishte në moshë 83 vjeçare ku edhe nevojën e kryente në pampersa prap se prap kjo nuk e parandaloj këtë vllaun që të përkujdeset sepse kështu na mëson Allahu dhe Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem.

Një ditë ky plak erdhi me disa djem të rinjë në xhami dhe pasi u kry namazi filluam të bisedojmë. Ati asgjë më nuk i mungonte dhe nga përkujdesja e madhe që i bënin plaku filloj të qajë dhe thonte: “Pse kujdeseni aq shumë për mua, për mua sjanë kujdesur as familja ime, ju nuk më keni asgjë mua..”. Ishte emocionale, ja ktheu një xhematli: “Ti je vëllau ynë në Islam..”. Plaku kishte vendosur që prej pranimit të Islamit ta ketë emrin Abdullah.