Zhegrova titullar tek Basel, synon golin ndaj Young Boys

Basel ka publikuar formacionin zyrtar për ndeshjen kundër Young Boys.

Basel dhe Young Boys luajnë kryendeshjen e javës në Superligën e Zvicrës, të dyja me synimin e njëjtë, fitoren, shkruan lajmi.net.

Për këtë ndeshje të rëndësishme, trajneri i Basel ka vendosur që pozitën e titullarit t’ia besojë Edon Zhegrovës.

Ylli i Kosovës do të aktivizohet nga minuta e parë, ku do të mbulojë krahun e djathtë ofensivë të skuadrës. Loja luhet me fillim nga ora 16:00.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell formacionin e Basel.

Noch eine Stunde bis zum Anpfiff im Joggeli – mit dieser starten wir ins Spitzenspiel gegen den @BSC_YB! #FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive

