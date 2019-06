Zgjedhjet lokale në Stamboll, voton presidenti Erdoğan

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Emine Erdoğan, kanë realizuar votën e tyre në distriktin Üsküdar të Stambollit në zgjedhjet për kryebashkiakun e Stambollit, raporton Anadolu Agency (AA).

Në vendvotim, presidenti i Turqisë u prit nga qytetarë të shumtë.

Përveç presidentit në të njëjtën vendvotim votuan edhe bashkëshortja e tij Emine, ministri i Thesarit dhe Financave, Berat Albayrak dhe bashkëshortja e tij Esra Albayrak.

“Mendoj se votuesit e Stambollit do të japin vendimin më të saktë në lidhje me Stambollin”, u shpreh ai, duke treguar se rezultatet e zgjedhjeve do t’i ndjekë nga Stambolli.

YSK ka njoftuar se numri i përgjithshëm i votuesve që deri në orën 17:00 sipas kohës lokale do të kenë mundësi të shfrytëzojnë të drejtën e tyre demokratike gjatë zgjedhjeve të sotme është 10.560.963 në gjithsej 31.342 kuti votimi në 39 rrethe të qytetit.

Në zgjedhjet e 31 marsit garuan 32 kandidatë, prej të cilëve 24 të pavarur, ndërkohë që në votimin e përsëritur do të ketë vetëm 21 kandidatë, përfshirë kandidatët nga AK Partisë, CHP-së, Partisë Saadet dhe Partisë Vatan, së bashku me 17 kandidatë të tjerë të pavarur.

Sipas YSK-së, përsëritja e zgjedhjeve në Stamboll u vendos pasi rreth 30.281 vota në 108 kuti u shpallën të pavlefshme për shkak se fletët e numërimit të votave nuk ishin të nënshkruara ose mungonin.

Gjithashtu, në 754 qendra votimi në zgjedhjet e 31 marsit në Stamboll u zbulua të jenë angazhuar komisionerë të cilët nuk kanë qenë shërbyes civilë.

Më 31 mars, pjesëmarrja në votime ishte 83,88 për qind, gjashtë për qind më pak se në zgjedhjet e mëparshme lokale të 30 marsit të vitit 2014.

Sipas rezultateve zyrtare të YSK-së, në zgjedhjet e 31 marsit İmamoğlu mori 48,8 për qind të votave në Stamboll, ndërsa Yıldırım 48,55 për qind.

Ndërkaq, AK Parti fitoi 24 komuna të rretheve të metropolit turk, ndërsa CHP 14.