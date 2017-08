Zëvendëskryeministrja serbe: T’i harrojmë mitet dhe legjendat për Kosovën

Zëvendëskryeministrja e Serbisë, Zorana Mihajloviq, ka thënë se çështjen e Kosovës duhet shikuar realisht pa mite, legjenda dhe rrahagjoks patriotik.

“Duhet të shohim se ku jemi, çfarë fqinjësie kemi, sa jemi të fortë, cilat janë dobësitë dhe kërcënimet tona dhe në bazë të një pasqyre reale të shohim zgjidhjet e mundshme”, tha Mihajloviq, raporton Beta.

Ajo ka vlerësuar se dialogu për Kosovën do të duhej të tregojë nëse gjenerata e tashme e politikanëve është e aftë të gjejë zgjidhjen e këtij problemi, transmeton Telegrafi.

“Ose do të fillojmë me zgjidhjen e çështjes së Kosovës, ose do të veprojmë sikurse ata para nesh, dhe këtë problem t’ua lëmë si gur në qafë fëmijëve tanë”, tha Mihajloviq.

Ajo tha se propozimi i presidentit Vuçiq për dialog për Kosovën ka treguar se opozita nuk ka kurrfarë propozimesh për çështjen e Kosovë, kurse këtë po e sheh jo vetëm Serbia, por edhe Evropa dhe gjithë bota. /Telegrafi/