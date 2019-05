Zbulohet përfundimisht data e lansimit të Golf-it të ri të Volkswagen

Për shkak të problemeve softuerike, Volkswagen ka njoftuar se dalja në treg e serisë së re të modelit ‘Golf’ do jetë vitin e ardhshëm.

Megjithatë, kompania gjermane ka njoftuar se prezantimi i modelit do bëhet përgjatë këtij viti, transmeton lajmi.net.

Disa burime të përafërta me Automotive News kanë njoftuar se modeli i apostrofuar do prezantohet përgjatë një eventi të makinave që do mbahet në muajin tetor.

Gjer më tani, modeli i ri është parë duke u testuar rrugëve të Gjermanisë, të cilës i janë realizuar edhe fotografi.