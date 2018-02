Zaev thirrje biznesmenëve turq të investojnë në Maqedoni

Kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev, tha se Maqedonia gjithmonë i ka dyert e hapura për biznesmenët turq, duke i ftuar ata të investojnë në këtë vend, raporton Anadolu Agency (AA).

Në kuadër të vizitës së tij në Turqi, Zaev mori pjesë në një darkë pune të organizuar mbrëmë nga Unioni i Odave dhe Berzave të Turqisë (TOBB) në Ankara.

Në fjalën e tij, Zaev theksoi se Turqia dhe Maqedonia kanë lidhje të forta miqësore që datojnë nga e kaluara, duke shtuar se synojnë që vëllimin tregtar prej 475 milionë dollarëve mes dy vendeve ta rrisin në një miliard dollarë.

Kryeministri maqedonas tha se punojnë për zgjidhjen e problemeve me të cilat përballen biznesmenët turq në Maqedoni.

“Turqia mbështet fuqimisht integrimin e vendit tim në institucionet euroatlantike. Pas pavarësisë, Turqia u bë mbështetësi ynë më i madh. Dyert tona janë gjithnjë të hapura për biznesmenët turq. Si kryeministër, unë ndaj një të tretën e kohës për biznesmenët, kurse gjysmën e kohës së ndarë për biznesmenët e ndaj për biznesmenët turq”, tha Zaev.

“Unë kam punuar me biznesmenë turq kur vetë punoja në fushën e biznesit. Prej dhjetë vitesh nuk marrim taksa. Madje, ne paguajmë disa nga shpenzimet e punëtorëve. Ejani dhe investoni. Nga kryeministri i Maqedonisë, ministrat dhe deputetët, u dërgojmë ftesë të hapur biznesmenëve turq”, apeloi kryeministri Zaev.

Nga ana tjetër, anëtari i bordit drejtues në TOBB përgjegjës për financa, Faik Yavuz, tha se investimet turke në Maqedoni janë rritur me shpejtësi në dhjetë vitet e fundit, duke shtuar se në këtë vend ekzistojnë afër 100 biznesmenë turq me kapital në Turqi dhe investime prej 1,2 miliardë dollarësh në shumë fusha, përfshirë fushën e bankave, arsimit, shëndetësisë, ndërtimit, bujqësisë, tekstilit, tregtisë me pakicë, si dhe turizmit.

Yavuz tha se Maqedonia ofron mundësi atraktive për investitorët në fushën e bujqësisë, blegtorisë dhe produkteve bujqësore të përpunuara.

“Presim të rinegociohet marrëveshja aktuale e tregtisë së lirë mes Maqedonisë dhe vendit tonë. Në këtë mënyrë, do të mundësohet eliminimi i detyrimeve doganore në të gjitha produktet bujqësore ose caktimi i normave koncesionale”, tha Yavuz.

Yavuz po ashtu tha se shumë sipërmarrës turq kanë kryer hulumtime paraprake për investime në sektorë të ndryshëm në Maqedoni, duke përfshirë prodhimin dhe distribuimin e energjisë, bujqësinë, hotelierisë dhe spitaleve.

Në darkën e punës nga Maqedonia mori pjesë një delegacion i përbërë nga ministra dhe deputetë, ambasadorja e Turqisë në Maqedoni Tülin Erkal Kara dhe investitorë turq.