Xabi Alonso rikthehet te Real

Xabi Alonso është rikthyer tek Real Madrid, kësaj here në një rol të ri; si trajner në akademinë e klubit.

Ish- ylli i “Los Blancos” ka marrë këtë detyrë zyrtarisht mëngjesin e së martës dhe do të jetë përgjegjës i ekipit të të rinjve Infantil A, në Valdebebas.

Ai nuk është i vetmi ish- lojtar i Real që do të përfshihet në stërvitje me akademinë e klubit pasi Santiago Solari dhe Raul Gonzalez gjithashtu formojnë një pjesë të hierarkisë, të cilët do të drejtojnë respektivisht Real Madrid Castilla dhe Cadete B,shkruan rtv21.

Alonso dhe Raul përfunduan kurset e tyre të stërvitjes në UEFA në muajin majin. Sipas rregullores, ata duhet të kalojnë një vit stërvitje tek një skuadër akademike, para se marrin zyrtarisht statusin e trajnerit.

Më pas, të dy spanjollët do mund të drejtojnë çdo ekip në çdo nivel loje. Pas largimit nga “Santiago Bernabeu” katër vite më parë drejt Bayern Munih, Alonso ka shprehur gjithmonë dëshirën për t’u rikthyer në Spanjë dhe për të marrë një rol drejtues, gjë e cila është bërë tashmë realitet.