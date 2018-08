Whatsapp nga 12 nëntori do të pësojë ndryshime

Kompania ka njoftuar se duke filluar nga 12 nëntori, fotot, videot dhe bisedat nuk do të ruhen më automatikisht dhe të gjitha do të fshihen.

Kjo vjen si pasojë e një marrëveshjeje që Whatsapp ka bërë me Google Drive. Të gjitha bisedat, videot, fotot e të dhënat e tjera, do t’i humbisni duke filluar që nga kjo datë, nëse ende nuk i keni ruajtur.Pas 12 nëntorit, të gjitha materialet tuaja do të regjistrohen në Google Drive, si pjesë e kësaj marrëveshjeje të re.

Nëse nuk jeni të sigurt nëse i keni ruajtur materialet tuaja në Whatsapp, atëherë kjo është mënyra: Menu – Settings – Chats – Chat backup.

Pasi të keni përzgjedhur Backup, do të shikoni se çdo gjë do të ruhet në Google Drive.Kujdes! Këto ndryshime janë vetëm për përdoruesit e Android dhe jo të iPhone.