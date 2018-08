“Watson”, arma e re gjermane kundër korrupsionit

Në hartat e Transparency International gjendja më e keqe lidhur me korrupsionin është regjistruar në kontinentet më të varfra: në Afrikë, në Azi, në Amerikën Latine. Për Evropën dallimi në mes të Veriut dhe Jugut është i fortë, dhe vendet e Mesdheut, Italia në krye, nuk bëjnë një shifër të madhe. Por Gjermania, e cila në këto tabela shfaqet midis kombeve më të virtytshme, meriton rekordin? Sipas një hetimi nga Berliner Zeitung, jo, të paktën kryeqyteti nuk e meriton atë. Në të vërtetë, në Berlin, rastet e korrupsionit janë shumë më tepër se sa pritej. Prokurori i Përgjithshëm Rüdiger Reiff, kreu i Zyrës Qendrore për Luftën Kundër Korrupsionit vazhdon të jetë i zemëruar me mangësitë e sistemit të kontrollit, i cili lejoi rastet e mashtrimit, siç është ajo e dy grave që kanë përfituar 500 mijë euro në sistemin shëndetësor kombëtar, me receta të rreme. Ose skandali i La.Ge.So., zyra për shëndetësi dhe çështje sociale, menaxheri i të cilës, i thotë gazetës, mori një valë prej 143 mijë eurosh për të mbyllur një sy në një kompani që ndërtoi hostele për refugjatët, por nuk paguan taksat apo kontributet.

Vitin e kaluar qendra antikorrupsion ka hapur hetime paraprake për 114 raste. Vetëm në 12 raste ka pasur prova të mjaftueshme për të ngritur akuza zyrtare. Sipas prokurorit Rudiger, rastet e korrupsionit vijnë gjithnjë e në rritje. Por tashmë ai ka një bashkëpunëtor të ri, në të cilin mbështetet për të zbuluar rastet e korrupsionit: është program i quajtur “Watson”. Programi analizon sasi të mëdha të të dhënave dhe zbulon çdo mospërputhje që mund të fshehë parregullsitë: pagesat mbi mesataren, pagesat në kohë të pazakonshme etj., Bazuar në algoritme që janë përsosur vetë.

Pasiguritë e para lidhen me rregulloret e privatësisë, por Watson gjithashtu mund të punojë në të dhëna të pa identifikueshme, d.m.th të bazuara në pseudonime. Problemi i kontrollorëve mbetet: futja e softuerit të dedikuar ka zhdukur një punë në katër. Ekspertët kanë frikë se inteligjenca artificiale e aplikuar ndaj kontrolleve mund të bëjë gabime fatale, duke diskredituar madje edhe ata që punojnë me ndershmëri.