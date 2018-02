The Washington Post: Kosova feston 10 vjet shtet, me papunësi dhe korrupsion

Gazeta prestigjioze amerikane The Washington Post, ka publikuar një artikull të gjatë sot për shtetin e Kosovës.

WP shkruan për Kosovën se Republika e re me shumicë myslimane, përballet me sfida serioze si: papunësia e lartë, probleme me fqinjët dhe ekstremizmin islamik.

Shkrimi i WP nis me përshkrimin se si Ramush Haradinaj, ish-udhëheqësi 49-vjeçar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, është në turneun e tij të dytë si kryeministër i vendit. I pari i tij përfundoi kur dha dorëheqjen për t’u përballur me akuzat ndërkombëtare për krime lufte që rezultojnë nga një konflikt i përgjakshëm që vuri Shqipërinë dhe kosovarët etnikë kundër Serbisë në vitet 1990. (Ai u lirua.)

Fokusi i shkrimit nga WP qëndron edhe te kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj. Kërkesa e tij që Amerika të vazhdojë ta ndihmojë Kosovën në punët e papërfunduara të shtetit.

WP ka realizuar intervistë me kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinajn. Ai ka thënë se për çdo vendim të madh në Ballkan ka nevojë për rolin e Uashingtonit.

“Ne kemi punë të papërfunduara. Fakti se Kosova dhe Serbia nuk e kanë njohur njëra -tjetrën është ende një pjesë e hapur e punëve që duhet të zgjidhen.”- ka thënë Haradinaj ndër të tjera, transmeton Indeksonline.

“Haradinaj u kthye në pushtet në shtator dhe ishte në Uashington javën e shkuar për të shënuar 10 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe për të trumbetuar marrëdhënien e qeverisë së tij me Shtetet e Bashkuara. Por republika e re, shumicë myslimane përballet me sfida serioze: papunësia e lartë, probleme me fqinjët dhe ekstremizëm islamik. Në vitin 1999, Shtetet e Bashkuara, nën presidentin Bill Clinton, mbështetën ndërhyrjen e NATO-s në anën tjetër të Shqipërisë dhe kosovarëve etnikë kundër Serbisë, e cila e udhëhequr nga Sllobodan Millosheviç, zhvilloi një fushatë spastrimi etnik kundër pakicës muslimane. Kur ky operacion përfundoi, Kosova u vendos nën kontrollin e Kombeve të Bashkuara përpara se të shpallte pavarësinë në vitin 2008”, shkruan WP, transmeton Indeksonline.

Tutje ne shkrimin e saj Presidenti Xhorxh W. Bush permendet se ishte midis liderëve të parë të botës qw njohu shtetin e sapolindur. Të dy ish presidentet e SHBA-sw Bill Klinton dhe George W Bush janë përkujtuar me rrugë dhe monumente në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinë.

“Tranzicioni i Kosovës në pavarësi nuk ka qenë i qetë. Si vendi më i ri i Evropës, është edhe më i riu i kontinentit, me më shumë se 70 për qind të popullsisë është nën moshën 35 vjeç dhe papunësia mbi 20 për qind. Haradinaj gjithashtu pranon sfidën që ekstremizmi fetar i paraqet një vendi ku më shumë se 95 për qind e popullsisë identifikohet si muslimanë, deri tani shkalla më e lartë në Evropë, edhe pse shoqëria kosovare dhe qeverisja janë laike”, shkruan WP.

Shkrimi i prek edhe shtet që njohën pavarësinë e vendit, ku që nga shpallja e pavarësisë, Kosova është njohur nga vetëm 111 vende anëtare të Kombeve të Bashkuara. Mungon në mesin e tyre Rusia, Kina dhe, ndoshta më e rëndësishmja, pesë vende anëtare të Bashkimit Evropian, duke bllokuar në mënyrë efektive një ofertë të mundshme nga Kosova për t’u bashkuar me aleancën kontinentale.

“Ndërsa Kosova lufton për të gjetur rrugën e saj në dekadën e dytë, Haradinaj po kërkon të forcojë lidhjen historike që ai thotë se vendi i tij ndihet ndaj Shteteve të Bashkuara. Si Prishtina dhe Uashingtoni besojnë se lufta e Kosovës për pavarësi dhe shtetësi eventuale, me mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare, është një histori e suksesshme e ndërhyrjes diplomatike dhe ushtarake nga Shtetet e Bashkuara”, shkruan The Washington Post.