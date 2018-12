VW e pestë elektrike do të jetë SUV me madhësi të Touareg

Volkswagen planifikon të paraqesë anëtarin e pestë të familjes së tij elektrike në prill në panairin e veturave në Shanghai.

Oferta në këtë industri të makinave gjithnjë e më popullore do të rrumbullakosë Touareg-in me madhësi SUV.

Sipas Autocar, modeli i cili aktualisht është identifikuar ID Lounge do të bazohet në versionin më të fundit të platformës MEB të Volkswagen.

ID Lounge duhet të ketë një bosht me diferencë prej 3.300mm, shtatë ulëse, dhe do të konkurrojë me Modelin Tesla X kur ajo shfaqet në treg në vitin 2021.

Ai do të jetë i ngjashëm me atë në ID Buzz, e cila do të ketë të njëjtin version të arkitekturës MEB. Kjo përfshin dy motorë elektrikë, një për çdo rrotë, me një fuqi totale prej 374 kuaj fuqi.

Paketa e baterisë do të ketë një kapacitet prej 111 kWh dhe të lejojë autonominë e ID Lounge prej 600 km ndërmjet dy mbushjeve.

ID Lounge është një nga tre SUV-të elektrikë të planifikuara për t’u lansuar në fund të vitit 2022. Dy modelet e tjera janë të bazuara në ID Crozz, një do të ketë një dizajn praktik dhe tjetri do të jetë një version coupe.

Modeli i parë Volkswagen ID që do të prodhohet është ID Hatchback 2020 me 170 kuaj fuqi dhe përshpejton nga 0-100 km/h për më pak se tetë sekonda.