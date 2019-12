Vullkanët aktivë në të gjithë botën që mund të shpërthejnë në çdo moment

Vdekjet e fundit në Zelandën e Re kanë nxjerrë në pah rreziqet me të cilat mund të përballeni, nëse vizitoni vullkanet aktive.

Rënia e hirit, rrjedhja e llavës dhe gazrave të nxehtë mund të krijojnë situata të paqëndrueshme, për ata që i vizitojnë, por këto rreziqe shpesh edhe nuk vërehen, sidomos për ata që duan të përjetojnë një adrenalinë.

Megjithë rreziqet, turistët vazhdojnë të dynden në këto pika të paqëndrueshme për pamjet e jashtëzakonshme që shohin, transmeton Telegrafi.

Por, për ata që kërkojnë të eksplorojnë këto mrekulli natyrore, në të gjithë botën ka vullkane aktive që mund të shpërthejnë nga momenti në moment, që mund të shkojnë afër tyre (natyrisht në rrezikun tuaj), sepse shpesh personat e autorizuar i ndalojnë ata t’i vizitojnë, kur vullkani pothuajse është “afër shpërthimit”.

Kjo është një listë e vullkaneve në të gjithë botën që mund të në çdo moment.

Ky vullkan i shtrirë nën një akullnajore me të njëjtin emër e vendosi Islandën në hartën e shumë vizitorëve kur shpërtheu në vitin 2010. Që atëherë, vullkani, dhe Islanda në përgjithësi janë bërë një destinacion popullor.

Lartësie e Eyjafjallajokull 1652 metra

Merapi shpërthen vetëm çdo pesë deri në 10 vjet, por kur e bën këtë, është një panoramë. Vullkani është afër qytetit të dendur të populluar të Yogyakarta dhe është integral për jetën e përditshme. Llava dhe hiri e kanë bërë tokën pjellore dhe vullkani ka qenë gjithashtu i rëndësishëm për historinë e sulltanëve dhe mbretërve. Për të mësuar atë histori, turistët mund të vizitojnë muzeun e Merapit ose të shikojnë vullkanin nga Kulla e Kaliurang.

Mali Merapi, Indonezi

Lartësia: 2909 metra

Megjithëse jo shumë i gjatë dhe imponues, i vendosur në Danakil, ky vullkan konsiderohet gjithashtu një nga vendet më të nxehta në botë. Pranë kufirit me Eritrea, mënyra më e mirë për të parë vullkanin është përmes një turneu të udhëzuar, pasi vullkani është në një zonë relativisht të izoluar. Shumë turne fillojnë nga Addis Ababa, i cili është vendi më i lehtë për të fluturuar. Gjithashtu, kontrolloni para se të shkoni sepse kohët e fundit ka pasur shikueshmëri të ulët për shkak të tymit.

Lartësia: 621 metra

Mount Stromboli, Itali

Një nga vullkanet më të famshme dhe aktive në botë, Mount Stromboli përbën një nga ishujt e Aeolit ​​në brigjet e Italisë.

Mënyra e vetme për të vizituar është me varkë – zakonisht me prenotim një turne me varkë – dhe më pas ecje në ishull.

Mali Stromboli fitoi një famë negative korrikun e kaluar kur vullkani shpërtheu duke vrarë një shëtitës.

Pavarësisht kësaj, është një vullkan i famshëm për shpërthimet e shpeshta dhe të vazhdueshme që nga viti 1932.

Lartësia: 923 metra

Kilauea, Hawaii

Vullkani më aktiv në botë është në Hawaii, ku vullkanet mbajnë kurorën.

Kilauea kufizohet nga vullkani Mauna Loa, Kau Desert, Ainahou Ranch dhe një xhungël e egër. Pranë është edhe Tava e Lava Thurston e cila mund të vizitohet nga xhungla. Vullkani ndodhet në Big Island.

Lartësia: 1221 metra

Pacaya, Guatemala

Ata që kërkojnë të shmangin fluturimet me helikopterë dhe udhëtimet e gjata të makinave mund të shijojnë pamjet e Pacaya nga dhoma e hotelit të tyre në Guatemala City. Ose vizitorët mund të marrin pak më shumë se një orë udhëtim me makinë dhe ecje në Pacaya. Pacaya nuk është vullkani i vetëm aktiv në rajon. Vullkani Fuego (i cili shpërtheu vitin e kaluar) dhe Santiaguito janë të gjithë aktivë, dhe Guatemala ka edhe 34 vullkane të tjera që janë ose të përgjumura ose të zhdukura.

Lartësia: 2568 metra

Mali Etna, Itali

Jo vetëm që mali Etna është i njohur për faktin se është në një nga vendet më piktoreske (ndodhet në ishullin e Siçilisë), Etna është gjithashtu vullkani më aktiv në Evropë dhe një nga vullkanet më të gjatë shpërthyes, për 2,000 vitet e fundit. Ngjitja nuk është mënyra e vetme për të shijuar pamjen e vullkanit. Në dimër, dikush mund të skijojë poshtë shpateve, dhe hiri krijon tokë pjellore.

Lartësia: 3294 metra

Sakurajima, Japoni

Më pak se 6 kilometra larg qytetit të Kagoshima, Sakurajima shpërthen pothuajse çdo ditë. Vizita e zonës është shumë e lehtë, me anijet që largohen nga qyteti çdo 15 minuta. Pasi të jenë atje, vizitorët mund të vizitojnë observatorin, i cili është vendi më i afërt për të parë me siguri emetimet.

Lartësia: 1117 metra

Mali Yasur, Vanuatu

Vanuatu është një ishull që pak dinë për të, por njerëzit atje konsiderohen disa nga më të lumturit në botë. Pranë Fixhit, në Paqësorin e Jugut, mali Yasur u bë i famshëm kur u vu re nga Kapiteni Cook në 1774. Ngjitja, ose marrja e një makine me katër rrota janë të gjitha opsionet për të vizituar vullkanin, por ka shenja paralajmëruese.

Lartësia: 360 metra

Vullkani De Colima, Meksikë

Vullkani De Colima konsiderohet një nga vullkanet më të rrezikshme për tu vizituar. Kishte mjaft aktivitet në vitet 1990, por pati një shpërthim të madh në 1913 që shpërtheu një pjesë të kraterit. Ciudad Guzmán është qyteti më i afërt me vullkanin, por qyteti i çuditshëm i Colima është një ndalesë shumë e mirë, veçanërisht nëse planifikoni të merrni një udhëzues ose një makinë.

Lartësia: 3849 metra

Vesuvius, Itali

Me sa duket vullkani më i famshëm në botë, Vesuvius konsiderohet aktualisht i fjetur, por kjo nuk do të thotë se nuk do të shpërthejë në një moment.

Megjithëse vullkani duket i padëmshëm, shkatërrimi i Pompeit ishte gjatë një faze të fjetur të Vezuvit.

Lartësia: 1281 metra

Ishulli i Bardhë, Zelanda e Re

Titujt e gazetave shpërthyen gjithandej, kur vullkani White Island vrau pesë veta.

Për të hyrë në ishull, duhet të bëni një turne me varkë, dhe pastaj mund të ecni.

Relativisht afër Vanuatu, White Island u emërua nga Kapiteni Cook.

Lartësia: 320 metra.