Vuçiq: Ideja për caktimin e kufijve me Kosovën dështoi, do të na kushtojë shumë

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq ka shprehur keqardhje për faktin se “ideja e tij për caktimin përfundimtar të kufijve të kompromisit midis serbëve dhe shqiptarëve – ka dështuar”.

Sipas tij, kjo ka ndodhur “pasi populli ynë ka menduar ndryshe dhe kjo do të na kushtojë shtrenjtë për dy – tri dekada”

Ai njoftoi se do të takohet me Mateo Salvinin më 8 maj, se më 10 maj do të ketë paradë ushtarake në Nish, dhe se pas kësaj, serbëve nga Kosova do t’ua përcjellë rezultatin e Samitit të Berlinit dhe të gjitha bisedimet mbi çështjen e Kosovës, transmeton Klan Kosova.