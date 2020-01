Vonesat në formimin e qeverisë, Kosnett takon krerët e LDK-së

Ambasadori i SHBA-së në Kosovë, Philip Kosnett ka përfunduar takimin me krerët e LDK-së.



Ai pas takimit rreth 45 minutësh nuk foli për media, por thuhet të ketë diskutuar mbi përpjekjet e formim të koalicionit bashkëqeverisës mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, raporton KP.



Kosnett edhe më herët ka zhvilluar takime me dy partitë, derisa nuk dihet a do të takojë liderin e VV-së, Albin Kurti.