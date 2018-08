Vizat “nën hije” të kufijve

Procesi i liberalizimit të vizave me BE-në ka mbetur “nën hije” të iniciativës së fundit të presidentit Hashim Thaçi për bashkimin e Luginës me Kosovën.

Ka kaluar një muaj prejse Komisioni Evropian (KE) ka dhënë rekomandimin pozitiv për liberalizimin e vizave me Kosovën, por institucionet përgjegjëse janë fokusuar në tema të tjera politike, duke e lënë anash lobimin te shtetet anëtare të BE-së dhe fushatën informuese të liberalizimit për qytetarët.

Zhvillimet politike në vend, si Asociacioni i Komunave Serbe në njërën anë dhe procesi i dialogut me Serbinë në anën tjetër, përkatësisht bashkimi i Luginës me Kosovën, janë dy çështje që kanë lënë “nën hije” procesin e liberalizimit të vizave, proces ky që sipas krerëve të shtetit do të përfundojë këtë vit.

Megjithatë, ministrja e Integrimeve Evropiane Dhurata Hoxha ka mohuar për “Zërin” se procesi i liberalizimit të vizave është lënë anash nga Qeveria e Kosovës, ndonëse të kundërtën po e thonë përfaqësuesit e opozitës dhe ekspertët e integrimit. Shkrimin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të gazetës “Zëri”.