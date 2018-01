Viti i jashtëzakonshëm i Hasanit me 89-shin dhe Kosovën, e ardhmja e tij është në Evropë

Trepça ’89 arriti që për herë të parë në histori të klubit të shpallej kampione e Kosovës.

Skuadra mitrovicase këtë sukses e arriti falë formës së jashtëzakonshme të yllit të Përfaqësueses së Kosovës, Florent Hasanit.

Sulmuesi anësor ka shkëlqyer edicionin e kaluar duke shënuar 16 gola e 13 asistime për skuadrën e tij.

Edhe në edicionin e ri Florenti ishte protagonist pasi shënoi gjashtë herë dhe asistoi në tre gola të tjerë.

Hasani e ka shijuar në maksimum vitin 2017, derisa me ekipin e tij Trepça ’89 ishin pjesëmarrës për herë të parë në histori në ligën më prestigjioze të futbollit në Evropë, atë të Kampionëve.

Hasani e shijoi Evropën në maksimum, derisa ishte pjesë e Përfaqësueses U-21 të Kosovës duke luajtur në secilën ndeshje në kualifikimet për në Itali dhe San Marino, shkruan telegrafi.com.

Një vit i jashtëzakonshëm për Hasanin, i cili rrëfehet për Telegrafin në lidhje me të arriturat personale për vitin që po lëmë pas dhe atë që do të vije, teksa shpalos edhe synimet e tij.

Evropa përmes Ligës së Kampionëve

Telegrafi: Florent ke pasur një vit të jashtëzakonshëm personal me gola e asistime. Si e vlerësoni në përgjithësi 2017-tën?

Hasani: Viti 2017 ka qenë mjaft i suksesshëm me gola dhe asistime. Kam pasur paraqitje mjaft të mira dhe kjo normalisht se është edhe meritë e bashkëlojtarëve të cilët më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë.

Telegrafi: Në këtë vit e sollët edhe titullin e parë të kampionit për klubin Trepça ’89. A ju bën ky fakt të ndiheni hero në qytetin e Mitrovicës?

Hasani: Se ishte ky vit i suksesshëm e tregoi në fund edhe titulli kampion me Trepça ’89. Pas një rruge të gjate të filluar qysh në vjeshtën e vitit 2016 arritëm që në këtë vit historik të shpallemi kampion për herë të parë në histori të klubit dhe kjo sigurisht të bënë krenarë dhe të privilegjon pasi po e sjell titullin e shumë pritur në një qytet i cili jeton me futbollin.

Telegrafi: Gjatë vitit 2017 përjetuat edhe emocionet e Ligës së Kampionëve. Na fol pak për dy ndeshjet në këtë garë?

Hasani: Pas titullit dhe festës ishte radha që të përgatitemi për ndeshjet e Ligës së Kampionëve, ishte ndjenjë e jashtëzakonshme që të marrim pjesë dhe të degjosh himnin e kësaj gare. Këto dy ndeshje do të jenë të paharruara gjatë gjithë jetës edhe pse fati nuk ishte me ne pasi u eliminuam nga mungesa e përvojës.

Përfaqësuesja e Kosovës i mundësoi një tjetër ‘shteg’ drejt Evropës

Telegrafi: Gjithashtu ke qenë pjesë e rëndësishme e Përfaqësueses së Kosovës U21, si ishin ndeshjet ndërkombëtare?

Hasani: Së pari është privilegj të mbrosh ngjyrat e vendit tënd dhe njëkohësisht krenari. Kemi zhvilluar ndeshje shumë të mira, por ishim të pafat në shumë prej tyre. Ndeshja ndaj Norvegjisë në “Adem Jashari” do të jetë e paharruar për mua personalisht, pasi kam kontribuar në kthesën e madhe me një gol dhe një asistim duke gëzuar mijëra tifozë që kishin ardhur për të na mbështetur. Shpresojë që mbështetja nuk do të na mungojë edhe në ndeshjet e vitit 2018-të.

Telegrafi: Edhe këtë edicion të ri e ke nisur mirë individualisht, por jo edhe aq me klubin pasi keni mbetur paksa mbrapa në garë për titull?

Hasani: Mendoj që edhe në këtë edicion e kam mbajtur formën duke punuar maksimalisht, rezultatet e skuadrës nuk janë ato të cilat i kemi pritur. Për këtë përgjegjësia është tek ne lojtarët, por në edicionin pranverorë fytyra e Trepçës ’89 do të jetë krejt ndryshe dhe gara për titull është shumë e hapur pasi diferenca prej shtatë pikëve nuk është e paarritshme.

E ardhmja sërish drejt Evropës

Telegrafi:E ardhmja e Florentit ku do të jetë, a keni pasur ndonjë ofertë?

Hasani: Synim i imi është që në të ardhmen të bëjë karrierë në ndonjë kampionatet të fortë evropian. Për këtë jam duke punuar maksimalisht dhe shpresojë që viti i ardhshëm të më gjejë në ndonjë skuadër të fortë diku në Evropë, pasi edhe këto gjashtë muaj do të jem pjesë e Trepçës ’89 për të respektuar kontratën.