Vikendi me temperatura shumë të ulëta

Në ditët e ardhshme acar, me erë dhe ditë të akullta. Kohë paskohe reshje të dobëta bore. Nga veriu i kontinentit në drejtim të rajonit tonë po vijnë masa të ftohta arktike, që në ditët e ardhshme do të sjellin mot me acar dhe erë, e kohë paskohe priten edhe reshje bore, por të intensitetit të dobët. Në fundjavë, sipas parashikimeve të fundit, nga dita e diel, sërish masa të ftohta ajrore, nga verilindja e kontinentit do të depërtojnë mbi rajon duke vazhduar të kushtëzojnë mot me acar dhe reshje bore. Nën kushtet meteorologjike që parashihet të mbizotërojnë në ditët e ardhshme, megjithëse me acar, do të ketë qarkullim të mjaftueshëm ajror, që do të ndikoj në përmirësimin e cilësisë së ajrit, ndërsa vlerat e indeksit të kualitetit të ajrit do të zbresin edhe në vlera të mira dhe normale. 4.01 – Ftohtë. Kryesisht vranët. Kohëpaskohe mundësi për reshje të dobëta bore. 5.01-6.01 – Të shtunën mot shumë i ftohtë, me vranësira dhe intervale me diell. Ditën e diel mot i ftohtë, kryesisht i vranët. Kohëpaksohe me reshje të dobëta bore, e gjatë ditës vende-vende do të përzien edhe me shi. 7.01 – Shumë ftohtë. Kryesisht me vranësira. Në mëngjes reshje të dobëta bore. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie të theksuar nën vlera mesatare. Minimalet do të zbresin nga -3C deri në -8C, ndërsa maksimalet do të zbresin nën 0C, dhe do të luhaten nga -4C deri në -1C, e ditën e diel pritet të rriten në +2C. Të enjten dhe të premten pritet të fryj erë më e fuqishme nga veriu-verilindja 4-13m/s. Shtypja atmosferike do të pësojë rënie të lehtë, por më pas do të rritet dhe do të mbetet mbi vlera normale.