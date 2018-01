Videoja për reformimin e arsimit që ia ulë kokën politikës!

Cfare do te ndodhte nese do te merrnit nje peshk, dhe ta detyronit ate te ngjitej neper peme? A do te arrij ai cakun?

Sigurisht qe jo, pasi ai eshte i destinuar per nje tjeter ambient. Ashtu jane shkollat, ku drejtuesit, mesimdhenesit, dhe kurikulat, nuk kane kushte te posacme per te zhvilluar prirjet e gjithsecilit, dhe ku teste te standardizuara vendosin grada qe nuk vleresojne as diturine e as mundin.

Cfare kane ndryshuar gjerat per 100 vite? Sa ka ndryshuar telefoni ne 100 vite? Sa kane ndryshuar veturat ne 100 vite? Shume! Por sa kane ndryshuar shkollat ne 100 vite? Pothuajse aspak!

Shkollat duhet te ndryshojne, te mos nxjerrin njerez qe ne shpirt e kane inatin e konkurences dhe mbizoterimit, por te tille qe duan bashkepunim dhe sukses te gjithmbarshem. Kjo video ne shqip na jep disa mesime te mira… /MESAZHI/