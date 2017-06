VIDEO- Kështu i falënderojnë banorët e Grenfell Tower muslimanët që i shpëtuan

Zjarri i djeshëm në Grenfell Tower të Londrës ka tronditur jo vetëm banorët lokal, por mbarë vendin.

Së paku 12 persona deri tani janë raportuar të vdekur, por një gjë është e sigurtë: Shkalla e vdekshërisë do të ishte shumë më e lartë nëse pranë tyre nuk do të ishin muslimanët lokal që ishin zgjuar për syfyr, e që të parët e panë ndërtesën që po digjej.

Dhe kjo video e titruar në shqip tregon se si i falënderojnë banorët e Grenfell Tower muslimanët që i shpëtuan. /Mesazhi/

CREDITS for the video: The Deen Show