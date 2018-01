Me vetura në qendër tregtare, grabisin 2 mln dollarë (Video)

Në qendrën tregtare Wafi Mall, banda kriminale ‘Pink Panthers’ hyri me vetura dhe grabitën stoli në vlerë 14.7 milionë dinarë (valutë vendëse)

Banda përdori dy makina AUDI A8 të vjedhura, një të zezë dhe një të bardhë, me të cilën ata u futën në portat e fontit të sheshit në orën 22:00, duke tronditur blerësit.

Të veshur me të zeza, burrat mbulonin fytyrën me maska dhe nxituan në dyqan që mbanin çekiçë dhe armë, thyen kabinetet e xhamit dhe ikën me gjërat e vlefshme në çantat që mbanin.

Banda doli në rrugën Za’abeel, djegën të dy makinat në një përpjekje për të fshirë të gjitha provat.

Më vonë, Policia e Dubait arrestoi dy të dyshuar për NM dhe MM përpara se të mund të largoheshin nga vendi.

Stolia e vjedhur u gjet në një Nissan Sunny që ishte marrë me qira nga një prej anëtarëve të identifikuar si ML.