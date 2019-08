Veseli në BIK: T’i kujtojmë ata që dhanë jetën për liri

Në Bashkësinë Islame të Kosovës (BIK) për të uruar Kurban Bajramin, vizitë bëri edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, raporton Ekonomia Online.

Veseli u uroi gjithë qytetarëve Kurban Bajramin, duke uruar që haxhilerët që kanë shkuar në vendet e shenjta të kthehen shëndoshë e mirë.

“Së bushku me bashkëshorten time me babin tim uroj që kombin tim kjo festë ta gjënë më afër me njëri-tjetrin ti largojmë dallimet dhe ta ndihmojmë njëri tjetrin dhe ma shumë t’i kujtojmë ata që kanë qenë të gatshëm të krijojmë veten për liri, skena mi harru kurrë, ky është shteti ynë i pavarur dhe sovran është besimi në zot dhe kështu kemi me shku”, tha ai.

“Haxhilerve u urojmë të kthehen sa ma shpejtë ne vendim e tyre”, tha Veseli.

Veseli për të uruar festën e Kurban Bajramit në BIK ishte bashkë me bashkëshorten e tij, Violeta Veseli.

Ai u prit nga zëvendëskryetari i BIK-ut Reshat Mexhidi me pjesëtarë të tjerë të BIK-ut.