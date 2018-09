Veseli: Kufijtë e pavarësisë nuk preken

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka deklaruar se marrëveshja përfundimtare me Serbinë do të jetë e pranueshme vetëm nëse kufijtë e Kosovës janë ata të pavarësisë dhe vendi merr ulëse në Kombet e Bashkuara.

Ai ka nënvizuar se sovraniteti dhe integriteti i vendit nuk mund të preken dhe se Kosova nuk bën kompromis për çështjet e brendshme të saj.

“Marrëveshja finale të cilën do ta ketë Kosova me Serbinë nuk ka asnjë alternativë pa e pasur njohjen e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, me sovranitetin dhe integritetin territorial që e ka me 17 shkurt 2008. Sovraniteti dhe integriteti territorial i 17 shkurtit të 2008 është i pacenueshëm si pozicion yni negociues”.