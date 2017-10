Leite Kaka do të largohet nga Orlando City në fund të sezonit.

Braziliani nuk do të vazhdojë kontratën me klubin amerikan.

Ai e ka konfirmuar lajmin në një konferencë për shtyp.

“Dua të njofton se nuk do të vazhdojë kontratën me Orlandon. Do të nderojë këtë fanellë deri në fund të sezonit”, u shpreh Kaka.

Mbetet të shihet se ku do ta vazhdojë karrierën braziliani.

Opsion për të është rikthimi në vendlindje.