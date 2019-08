Vdekshmëria në rrugët e Europës, cilat janë vendet më të rrezikshme

Shtetet e Europës lindore kanë numrin më të lartë të vdekshmërisë për frymë në aksidentet rrugore në të gjithë vendet e Bashkimit Europian. Të dhënat e Këshillit Europian të Sigurisë së Transportit tregojnë se ky numër është më shumë se përgjysmuar brenda shteteve të unionit në dy dekadat e fundit.

Vitin e kaluar, diçka më pak se 25 000 persona humbën jetën në rrugët e vendeve të BE, ndërsa në vitin 2001 kjo shifër ishte 55 000.

Vendi me rrugët më të rrezikshme për vitin e kaluar ishte Rumania, me 96 vdekje për 1 milionë banorë, e ndjekur menjëherë më pas nga fqinji ballkanas Bullgaria, me 87 vdekje për 1 milionë banorë. Letonia dhe Hungaria ndajnë vendin e tretë me 77 vdekje për 1 milionë banorë.

Vendi me rrugët më të sigurta, sipas statistikave të vitit të kaluar ishte Mbretëria e Bashkuara, me 28 vdekje për 1 milionë banorë. Irlanda dhe Danimarka ndajnë vendin e dytë me 30 vdekje për 1 milionë banorë./Opinion.al