Vasfije Krasniqi emocionon Kongresin Amerikan, rrëfen përjetimet e dhunës gjatë luftës

Vasfije Krasniqi – Goodman ka folur edhe njëherë për rastin e dhunimit të saj gjatë luftës së fundit në Kosovë, kësaj radhe para kongresit amerikan.

Ajo ka emocionuar të gjithë të pranishmit me rrëfimin e saj për rastin tragjik ku si 16 vjeçare ishte dhunuar nga policë serbë, shkruan lajmi.net

Ky ishte fjalimi i saj:

“Të nderuar kryesues Engel, pjesëmarres, zonja dhe zotrinj.

Dua të ju falënderoj që ma keni dhënë mundësinë të flas për këtë histori të rëndë.

Më 14 prill kur isha 16 vjeçe një zyrtar polic hyri në shtëpi po kërkonte babanë tim dhe vëllezëerit e mij që nuk ishin aty.

Në shtëpi isha me nënën time dhe familjarë të tjerë…

Ata e panë letërnjoftimin dhe më thanë që duhej të shkoja në stacion policor për të dhënë intervistë.

Xhaxhai e pyeti pse po e merr vajzën ata thanë mos lëvizni se do t’i vrasjmë të gjithë.

Polici tha jo se kjo është fëmijë dhe do të tregoj drejtë.

Ai më morri dhe më dërgoi në një shtëpi të zbrazët. Më hodhi në dysheme unë fillova të bërtas, ai më dhunoi. Isha në tytën e pushkës, dhe unë e humba vetëdijen, pas kësaj fillova të qaj edhe më shumë dhe I thash të më vriste, ai më tha jo sepse kështu do të vuash më shumë.

Më kujtohet se ka pasur një shenjë në dorën e tij të majtë, më tha se e kishin plagosur UÇK-ja dhe po më hakmerrej mua.

Pasi më keqtrajtoi, ai shkoi në shitore aty afër, më la vet, e dija se ai fshat me serb nuk do të bënin ndonjë lëvizje, as unë nuk bëra.

Më dërgoi në një shtëpi të pameremetuar, më kujtohet ky njeri i cili ishte plak dhe ai gjithashtu më dhunoi.

Eca drejt varrezave të fshatit, shpresoja që jeta ime të mbaronte aty sepse nuk isha në gjendje të kthehesha dhe të tregoja së çfarë ka ndodhur.

Ata më thanë që të them se isha në stacion dhe të tregoj për vendndodhjen e babait dhe vëllëzërve.

Kur më panë në familje, nuk kisha nevojë t’u tregoj sepse u pa se ]farë kishte ndodhur.

E raportova rastin në kombe të bashkuara, pastaj në EULEX. Kryerësit e krimit janë identifkuar por tani e 20 vite ata nuk kanë dhënë llogari për atë që më kanë bërë…

Janë 20,000 njerëz që kanë vuajtur atë që kam vuajtur unë.”