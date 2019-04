Valverde nuk e do këtë lojtar te Barcelona

Ernesto Valverde po mendon që t’i bëjë disa largime nga Barcelona.

Ernesto Valverde ka kërkuar nga Barcelona që t’i shet disa lojtarë në afatin kalimtar veror.

Trajneri spanjoll ka përpiluar një listë me lojtarë që nuk i do në sezonin e ri, përcjell lajmi.net nga AS.

Në listën e largimeve të tij guron edhe emri i mbrojtësit, Thomas Vermaelen i cili faktikisht ka ‘harruar’ se kur ka luajtur për herë të fundit me Barçën.

Madje u raportua se ai me qëllim po e identifikon vetën si i dëmtuar, për shkak se dëshiron të largohet sa më shpejt që është e mundur dhe Valverdes nuk po i bëhet vonë.