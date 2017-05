Ushtria izraelite për herë të 113-të shkatërron një fshat palestinez

Ushtria e Izraelit mëngjesin e sotëm për herë të 113-të është futur në fshatin palestinez Al-Arakim, i cili ndodhet në shkretëtirën Negev, ku ka shkatërruar të gjitha godinat banesore.

Anëtari i komitetit për mbrojtje në Arakib, Aziz Et-Turi për AA ka konfirmuar se forcat izraelite janë futur në fshatin e lartpërmendur ku kanë shkatërruar të gjitha shtëpitë palestineze me pretekstin se janë ndërtuar ilegalisht.

Sipas tij, nga viti 2010 e këndej, forcat izraelite kanë shkatërruar fshatin gjithsej 113 herë. “Gjendja në fshat është tragjike. Fshatarët u zgjuan me zhurmën e buldozerëve. Në fshat ka 22 familje dhe që të gjithë humbën shtëpitë e tyre”, tha Turi, duke shtuar se nga shkaku i numrit të madh të prishjeve në periudhën e kaluar, shtëpitë nuk mund të rindërtohen me beton, raporton AA.

“Edhe pse ata vazhdojnë me prishjen, ne nuk do të largohemi nga fshati ynë. Ky është territori ynë. Atë që Izraeli e prish, ne përsëri do ta rindërtojmë”, tha Turi.

Në Arakib jetojnë 87 palestinezë, fshati i të cilëve për herë të fundit u shkatërrua më 25 prill.

Sipas burimeve palestineze, Izraeli deri më tani ka marrë 11 prej gjithsej 12 milionë akra të zonës në të cilën jetojnë 220.000 palestinezë.