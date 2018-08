Ushtria gjermane do të themelojë Agjenci për Siguri Kibernetike

Gjermania planifikon të formojë Agjenci të Sigurisë Kibernetike e mbështetur nga Ministritë e Brendshme dhe të Mbrojtjes për të zhvilluar armët e saj kibernetike, transmeton Anadolu Agency (AA).

Siç raporton gazeta ekonomike gjermane Handelsblatt, me agjencinë që do të formohet synohet të lehtësohet përshtatja e vendit në teknologjitë e re në sigurinë kibernetike dhe mundësimin e zhvillimit të armëve të saj kibernetike.

Agjencia që do të formohet do të marrë si shembull Agjencinë e lidhur me Departamentin Amerikan të Mbrojtjes amerikane për Projekte Kërkimore të Mbrojtjes së Avancuar (DARPA).

Planifikohet që në fillim të ketë buxhet prej 15 milionë euro me 20 deri në 30 punonjës, ndërsa për një kohë të shkurtër 100 punonjës dhe 50 milionë euro buxhet.

Ushtria gjermane Bundewehr në aspektin e sigurisë kibernetike është e varur në softueret ushtarake amerikane, ndërsa me agjencinë e re qeveria do të zvogëlojë burokracinë ushtarake, ndërsa synon të rrisë aktivitetet për hulumtim dhe zhvillimin në sigurinë kibernetike.

Agjencia gjithashtu do të bashkëpunojë me botën shkencore dhe të biznesit.