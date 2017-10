Nëse nuk i keni arteriet e pastra, në to mund të krijohen pllakëza që do t’i bllokojnë dhe do të vijë deri te pengimi i qarkullimit të gjakut.

Konsumimi i ushqimeve të shëndetshme ndikon që arteriet tuaja të jenë gjithmonë të pastra.

Këto ushqime duhen konsumuar nëse nuk dëshironi të keni probleme me arteriet:

-Hudhrat

-Shega

-Salmoni

-Shafrani

-Vaji i ullirit./Mesazhi/