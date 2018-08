Ushqimet që duhet konsumuar gjatë verës

Kur janë temperaturat e larta, ushqimet duhet të përshtaten me këto kushte, pasi ka ushqime që mund të përkeqësojnë gjendjen e organizmit gjatë të nxehtit.

Këto janë këshillat e nutricionistëve se çfarë duhet ngrënë dhe shmangur gjatë motit të nxehtë.

Ushqim i shëndoshë

Kalori dhe ushqimet e rënda lini për dimër kur trupi juaj ka nevojë për më shumë energji. Gjatë verës, përdorni vajra të shëndetshme për të përgatitur dhe gatuar ushqim.

Fruta

Zgjidhni frutat tuaj të preferuar, shtoni pak ujë dhe vendosni një blender. Kjo pije do të ftohtë trupin dhe do të sigurojë atë me ushqyes të mjaftueshëm.

Supat janë shpëtim

Bëni supë të ftohtë nga perimet tuaja të preferuara.

Përdorni perime të gjelbra

Kur zgjidhni perimet, nëse jeni në gjendje të rriteni në mënyrë organike, atëherë zgjidhni perime të gjelbra. Trangulli mund të jetë shumë i mirë për hidratim, kështu që zgjidhni atë sa më shpesh si sallatë.