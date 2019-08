Uragani Dorian kërcënon Floridën

Uragani Dorian ka arritur forcë të re tmerruese si një stuhi jashtëzakonisht e rrezikshme e kategorisë së katërt, kur të shtunën arriti pranë pjesës veriperëndimore të Ishujve Bahame dhe vazhdoi të lëviz në drejtim të Floridës, transmeton Anadolu Agency (AA).

Të shtunën në mëngjes stuhia e kategorisë së katërt ishte 545 kilometra në lindje të Bahameve veriperëndimore dhe 820 kilometra në lindje të Palm Beach në Florida. Sipas Qendrës Kombëtare të Uraganeve, në ora dy pas mesnate shpejtësia maksimale e erës ishte 220 kilometra në orë ndërsa vazhdonte të lëvizte në perëndim me shpejtësi prej 10 kilometra në orë.

Qendra Kombëtare e Uraganeve në Miami paralajmëroi se meteorologët e saj ende nuk kanë arritur të vlerësojnë nëse uragani Dorian do të shkaktojë përplasje shkatërruese direkte me brigjet perëndimore të Floridës, apo goditja do të jetë më e butë me pasoja më të vogla. Një nga kompjuterët më të sofistikuar parashikon një kthesë të mëvonshme të uraganit Dorian në dejtim të veriut për çka mund të vijë deri te tejkalimi i brigjeve të Floridës.

“Shpresojmë”, tha Jeff Maters, drejtor i Entit meteorologjik në Weather Underground.

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump shpalli gjendje të jashtëzakonshme në Floridë dhe autorizoi Agjencinë Federale për Menaxhim me Situata Emergjente të kordinon përpjekjet për zbutjen e katastrofës.

Pritet që uragani Dorian të afrohet pranë brigjeve të Floridës të hënën vonë ose të martën në mëngjes.