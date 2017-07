Unitedi përgatitet për Super Kupë, mposht Real Madridin

Skuadra e Manchester United dhe ajo e Real Madridit mbrëmë zhvilluan një miqësore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkruan IndeksOnline.

Takimin në fund e fitoi skuadra angleze, por vetëm pas ekzekutimeve të penalltive.

Ndeshja e rregull u mbyll me rezultat 1 me 1, me golat e shënuar nga Lingard për anglezët dhe Casemiro për spanjollët.

Në penallti më të saktë ishin ana e Jose Mourinhos të cilët fituan 2 me 1.

Lojtarët e ekipit anglez që gabuan nga pika e bardhë ishin: Martial, McTominay, Lindelof. Kurse ata që shënuan: Mkhitaryan dhe Blind.

Për Real Madridin gabuan: Kovavic, Arnaiz Oscar, Hernandez dhe Casemira. I vetmi që shënoi ishte Quezada.

Kjo ndeshje e dy rivalëve ishte parapërgatitje për duelin e shumë pritur në kuadër të Super Kupës së Europës më 8 gushtë në Shkup të Maqedonisë.