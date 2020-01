United paraqet ofertë zyrtare për Muriqin

Manchester United ka paraqitur ofertë zyrtare për të marrë sulmuesin e spikatur të Fenerbahçes dhe Kosovës Vedat Muriqi në janar.

Media turke “Fotospor” shkruan se menaxherët e merkatos së klubit të njohur anglez kontaktuan menaxherin e 25-vjeçarit Haluk Çanatar.



Mësohet se agjenti turk do të diskutojë me drejtuesit e Fenerbahçes për të ardhmen e Muriqit, e cila duket se do ta gjejë me ekip të ri.



Pavarësisht se e kanë vëzhguar në 6 ndeshje, Totenhem nuk ka paraqitur ofertë zyrtare për Muriqin, megjithëse se e vlerësojnë shumë.

Por, gjasat që bomberi i kampionatit turk të shitet në janar janë thuajse zero pasi skuadra nuk ka sulmues alternativë që do të mbulonin hapësirën e lënë nga Muriqi. Për më tepër që “Kanarinat e verdha” duan të fitojnë titullin kampion këtë sezon dhe rëndësia e Muriqit për skuadrën është më e madhe se kurrë.