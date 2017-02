United e mposhtë me lehtësi Leicesterin

Manchester United ka fundosur edhe më shumë Leicester Cityn, duke e mposhtur në ‘King Power Stadium’ me rezultat 0:3.

‘Djajtë e Kuq’ ishin të jashtëzakonshëm me paraqitjen e tyre, duke mos e vënë në dilemë për asnjë moment fitoren ndaj kampionëve në fuqi te Premierligës.Me dy gola të shpejtë të shënuar nga Mkhitaryan në minutën e 42-të, dhe Ibrahimovic në minutën e 44-të, Unitedi shkoi në pushimin e pjesës së parë.

Me të filluar pjesa e dytë, Mata me një gol të bukur trefishoi epërsinë, për 0:3.Pas kësaj fitore, Unitedi renditet në vendin e gjashtë me 45 pikë, dy më pak se Arsenali që zë pozitën e katërt.