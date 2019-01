Ultimatumi i SHBA-ve për taksë, Haradinaj: E heqim kur të na njoh Serbia

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka folur për ultimatumin e SHBA-ve drejtuar institucioneve të vendit lidhur me pezullimin e taksës ndaj Serbisë. Pas vizitës që kishte në njërin prej bizneseve vendore, Haradinaj ka thënë se Kosova e heq taksën vetëm atëherë kur ka gatishmëri nga Serbia për të njohur pavarësinë e Kosovës, raporton lajmi.net. “Nuk ka diçka të kësaj natyre. Marrëdhëniet ekonomike Kosovë-Serbi janë të rëndësishme, ndonjëherë kanë me u rregullua, por duhet me iu pri edhe marrëdhëniet politike, pra pa një marrëveshje politike Kosovë-Serbi është zor me i mbajtur të rregulluara marrëdhëniet tjera. Ne jemi të hapur, pra jemi të interesuar me e pezullua taksën nëse ka gatishmëri për me u rregullua marrëdhëniet Kosovë-Serbi politike, e që nënkupton edhe njohjen e Kosovë”, ka thënë Haradinaj. Kujtojmë se gjatë ditës së sotme, ambasada amerikane ka lëshuar një deklaratë tjetër ku ka kërkuar nga insitucionet e Kosovës që të reflektojnë në vendimin për taksën, dhe të bëjnë pezullimin e saj.