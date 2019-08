UEFA zyrtarizon tre finalistët për çmimin “Lojtari i Vitit”

UEFA ka publikuar listën zyrtare me tre finalistët të cilët do të garojnë për të fituar çmimin “Lojtari i Vitit”.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo dhe Virgil van Dijk janë nominuar në çmimin 2018/19 për Lojtarin e Vitit nga UEFA.

Fituesi do të zgjidhet gjatë shortit të fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve në Monaco të enjten më 29 gusht.

Lista e shkurtër e tre lojtarëve u zgjodh nga një juri që përbënte 80 trajnerët e klubeve që morën pjesë në fazat e grupeve të Ligës së Kampionëve 2018/19 (32) dhe Ligës së Evropës (48).

Së bashku me ta ishin edhe 55 gazetarë të zgjedhur nga grupi Evropian i mediave të Sportit (ESM), një nga secila nga shoqatat anëtare të UEFA-s.

Anëtarët e jurisë zgjodhën tre lojtarët e tyre të parë, me të parët duke marrë pesë pikë, tre për të dytin dhe një për të tretin. Trajnerët nuk u lejuan të votojnë për lojtarët nga ekipi i tyre.

Pas Messit, Ronaldon dhe Van Dijkut u renditen Alisson Becker, Sadio Mane, Mohamed Salah, Eden Hazard, Matthijs De Ligt dhe Frenkie De Jong.