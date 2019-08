Turqia do të përdorë raketat F-35 me avionin luftarak kombëtar

Ministri turk i Industrisë dhe Teknologjisë, Mustafa Varank, ka deklaruar se raketat ajrore të zhvilluara për avionin luftarak F-35 mund të përdoren me avionët luftarak kombëtar të zhvilluar në Turqi dhe me mjetet ajrore pa pilot (UAV), raporton Anadolu Agency (AA).

Në një konferencë për media në Festivalin e 22-të Kombëtar të Vëzhgimit të Qiellit në Antalya, Varank tha se dy vende zhvilluan raketën e lundrimit SOM-J.

“Nëse vendet në programin F-35 dëshirojnë të blejnë këto lloj raketa lundrimi, ne mund t’i shesim lehtë këto raketa edhe nëse jemi jashtë programit”, shtoi Varank.

Varank tha se raketat e lundrimit SOM-J të Turqisë, të prodhuara në vend, mund të integrohen në Akinci UAV të prodhuara nga ndërmarrja turke Baykar si dhe shtoi se kulmi i projektit UAV do të ishte prodhimi i avionëve luftarakë pa pilot.

“Kjo është e ardhmja e UAV-it. Unë besoj se Akinci do të ketë një efekt të madh shumëzues në industrinë tonë të mbrojtjes”, theksoi ai.

Që nga viti 2017, Turqia dhe SHBA kanë qenë në mosmarrëveshje me vendimin e Turqisë për të blerë sistemin S-400, një sistem mbrojtjeje raketash të prodhuar nga Rusia si dhe për kërcënimet e SHBA-ve për të prishur kontratën e saj për shitjen e avionëve F-35 Turqisë.

Zyrtarët amerikanë kanë argumentuar se sistemi rus do të ishte i papajtueshëm me sistemet e NATO-s dhe do t’i ekspozojë avionët F-35 ndaj mashtrimeve të mundshme ruse.

Megjithatë, Turqia ka theksuar se sistemi S-400 nuk do të integrohet në sistemin e NATO-s dhe nuk do të përbëjë kërcënim për aleancën.

Dorëzimi i përbërësve S-400 filloi javën e kaluar dhe po vazhdon, me 14 dërgesa të pajisjeve të lidhura deri më tani që kanë zbarkuar në Turqia gjatë nëntë ditëve të fundit.

Dorëzimet janë të planifikuar të vazhdojnë deri në prill të vitit 2020.