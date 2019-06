Turqia befason amerikanët, prezanton avionin më të mirë se F35

Turqia lë gojëhapur Amerikanët, prezanton avionin luftarak më të mirë se F-35 amerikan.

Byroja kryesore turke për projektim të avionëve luftarak u është përgjigjur amerikanëve pasi që ata refuzuan të ju shisnin avionin e tyre luftarak Turqisë.

Pasi që dy shtetet nuk arritën që të merren vesh rreth shit-blerjes së avionëve luftarak amerikan, shkak blerja e sistemit rus raketor nga ana e Presidentit turk Taip Erdogan, kompania turke “Aerospace Industries” e ka prezantuar avionin e tyre më të ri luftarak TF-X.

Uashingtoni pasi refuzoi të i shet Turqisë avionin e tyre duke thënë se shkak është bërë blerja e sistemit mbrojtës raketor rus S-400, shkruan Anadolu Agency.

Në aeroportin “Le Bourge” është prezantuar avioni luftarak me dy motorë, me bisht vertikal i cili i ngjoson F-35 amerikane, mirëpo me trup të ngushtë dhe krahë të zgjeruar.