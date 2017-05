Turqi, lirohet nga akuzat për terrorizëm ish-shefi i policisë

Një gjykatë kriminale e lartë në Stamboll liroi ish-shefin e policisë Hanefi Avcit nga akuzat për akuzat për mbështetjen e një organizate terroriste.

Në vitin 2013, Avci ishte dënuar me 15 vjet burg pasi kishte ndihmuar grupin e armatosur të Shtabit Revolucionar, duke u përpjekur të ndikonte në gjyqësor dhe duke shkelur konfidencialitetin.

Në vitin 2014, Gjykata e Kasacionit të Ankarasë shfuqizoi vendimin dhe ai u lirua në pritje të një gjyqi të mëtejshëm.

Gjykata e Stambollit gjithashtu shfajësoi Avcin lidhur me përfshirjen e dyshuar në një komplot për të rrëzuar qeverinë nëpërmjet faqes së internetit odatv.com.

Rasti u iniciua në vitin 2011 si pjesë e hetimit të Ergenekon, kur policia kontrolloi zyrat e internetit.

Dokumentet digjitale të konfiskuara, të cilat thuhet se ishin të lidhura me komplotin e Ergenekon, ishin baza e hetimit.

Avci ishte përballur me akuzat se ishte themelues, anëtar, dhe mbështetës i “organizatës terroriste të armatosur Ergenekon”. /MESAZHI/