Turizmi, Shqipëria prezantohet në panairin e Berlinit mes 180 shteteve

Në qiellin berlinez, flamuri kuq e zi valvitet mes qindra të tjerëve. ITB ka tërhequr vëmendjen e më shumë se 100 mijë vizitorëve nga e gjithë bota këtë fillim pranvere. Në radhë njerëzit presin të shikojnë stendat e 180 vendeve, ku një hapësirë të konsiderueshme turistike zë edhe Shqipëria.

Jemi në panairin ndërkombëtar më të madh të turizmit që zhvillohet në Berlin; këtu ku takohen njerëz nga e gjithë bota dhe ku fatmirësisht Shqipëria është një nga vendet pjesëmarrëse”.

“Kishin shumë dëshirë që ta provonin vetë, disa prej tyre bënë foto duke më marrë jelekun brezoren”, thotë Arjeta Osmani, modele.

Jo vetëm videot që tregojnë pse duhet parë Shqipëria, por arsyeja pse ndalen të huajt para stendës sonë është edhe Amarildo, djali që pikturon me gishta.

“Kemi zgjedhur pjesën e bregdetit për të promovuar. Kanë ardhur duke më bërë foto, video”, thotë Amarildo Ruçi, piktor.

Turizmi dentar apo ai gastronomik janë disa pika të tjera të forta që i gjen në stendën shqiptare. Dhe ndaj,për hir të këtyre bukurive, 18 vjeçarja që studion në Gjermani për turizëm ecën në ndërtesën gjigande të panairit për t’u ndalur aty ku ka rrënjët e familjes me plane për të ardhmen.

“Shumë vende të tjera kanë një mendim negativ për Shqipërinë, edhe kam qejf që më vonë me turizmin t’iu tregoj njerëzve që Shqipëria ka shumë më shumë sec e mendojnë ata”, tregon Xhesika Kepi, studente turizmi.

Pavarësisht vështirësive që mund të hasin gjatë udhëtimit për në Shqipëri, turistë si Jan duan të kthehen sërish për mikëpritjen që marrin nga ne shqiptarët.

“Kam qenë disa herë në Shqipëri, kam vizituar vendet nga veriu në jug dhe do të kthehem sërish. Shoku im më pyet gjithmonë se kur do të vish sërish dhe I them që sa më shpejt të mundem”, tha Jan Wasmus, turist.

Dhe për vendin ku gjen njëkohësisht malin edhe detin, operatorë të huaj janë të gatshëm ta sugjerojnë.

“Plazhe të mrekullueshme si dhe Tirana është një qytet fantastik, por gjithashtu edhe Durrësi dhe Saranda janë të këndshme. Ne do ta rekomandojmë”, shprehen ata.

Megjithatë,zhvillimet politike në Tiranë nuk mund të mos ndikojnë edhe në frymën e panairit, ku teksa tur operatorët lidhin kontrata me turistët ndeshen me stepjen e tyre.

“Edhe këtu ku kemi shanse të kuptojmë se sa mundësi kemi për të ecur përpara, duhet të kuptojmë dhe të mendojmë se sa dëm I bëjmë një industrie që sapo ka lindur në vendin tonë”, tha Klosi.

Për të pasur një vit turistik më të suksesshëm, drejtori Zhu, i organizatës botërore të turizmit ofron ndihmën e tij.

“Dhe sot njerëzit e njohin Shqipërinë shumë e me shumë, sigurisht. Dhe nëse keni ndonjë ide të re, apo nevojë për support nga WTO na vini në dijeni sepse do e keni mbështetjen tonë më shumë në të ardhmen”, u shpreh ai. /Top Channel/