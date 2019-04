Lëvizja Vetëvendosje do të vazhdojë sot tubimin me sloganin ‘Kundër PANhajnisë’. Tubimi i sotëm do të mbahet në Malishevë, ku merr pjesë edhe lideri, Albin Kurti.

Tubimi me sloganin kundër ‘PANhajnisë’ në Malishevë nis nga ora 18:00.

Ky tubim i sotëm është një vazhdim i turit që Vetëvendosje po zhvillon në gjithë vendin.