You Tube “pengon” personat që kërkojnë video të ISIS-it

YouTube ka thënë që do të ri-orientoj personat të cilët kërkojnë “propagandë të dhunshme ekstremiste” dhe do t’ju ofroj video të cilat e dënojnë terrorizmin.Personat të cilët kërkojnë për terme specifike që lidhen me të ashtuquajturin Shteti Islamik, do të shohin video në të cilat “diskreditohet mitologjia e tyre”.

Nga You Tube kanë deklaruar që dëshirojnë të parandalojnë radikalizmin.Ngarkimi i videove propaganduese të IS, veçse është në kundërshtim me termat dhe kushtet e kësaj kompanie./Mesazhi/