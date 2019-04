Tryezë diskutimi për dialogun pas takimit në Berlin

Grupi për Studime Juridike dhe Politike sot organizon tryezë diskutimi ku do të diskutohet për kahjen dhe pritshmëritë nga dialogu Kosovë-Serbi pas takimeve në kuadër të samitit Franko-Gjerman në Berlin.

Në kuadër të serisë së debateve rreth fazës finale të dialogut Kosovë-Serbi, Grupi për Studime Juridike dhe Politike ka për qëllim që të sigurojë një platformë ku mund të sqarohen çështjet që kanë ngjallur debat dhe t’i bashkoj subjektet politike rreth pikave që medoemos kërkojnë unitet.

“Dialogu çdo ditë e më shumë po prezantohet se ka hyrë në fazën përfundimtare, mirëpo ai vazhdon të përcjellët me paqartësi lidhur me përmbajtën e marrëveshjes politike e cila do t’i jepte fund atij. Duke marrë parasysh këtë dhe mungesën e vazhdueshme të një pajtueshmërie të gjerë politike mbi këtë çështje, GLPS e konsideron edhe më të nevojshme nevojën për diskutim publik”, thuhet në njoftim.

Gjatë tryezës gjithashtu do të prezantohet studimi i pestë i radhës në serinë e punimeve mbi dialogun, i cili për subjekt diskutimi ka zhvillimet e fundit në të dy shtetet pjesëmarrëse të dialogut Kosovë dhe Serbi, dhe trajtimi i tyre nëpërmjet këndvështrimit të kryeqendrave evropiane, përkatësisht Brukselit.

Paneli diskutues do të përbëhet nga shefat e grupeve parlamentare të partive kryesore në Kuvend.