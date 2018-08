Trump do të darkojë me shefin ekzekutiv të Apple Tim Cook

Presidenti Amerikan Donald Trump tha ditën e Hëne në rrjetin social Twiztter se do të organizonte një darkë me shefin ekzekutivi të Apple Tim Cook të Premten.

“Po pres me padurim darkën me Tim Cook të Apple. Ai po investon miliarda dollarë në SHBA,” shkruante Trump.

Javën e kaluar në një bisedë telefonike me investitorët, Cook tha se Apple ishte duke vlerësuar tarifat e Trump në luftën tregtare që ka nisur me Kinën dhe sa do të dëmtohej Apple nga kjo.

Në Qershor NYT raportonte se Trump kishte thënë për Cook se rritsa tarifat për Apple iPhone e prodhuar në Kinë.

Pak ditë më parë Apple u bë kompania e parë 1 trilion dollarëshe./PCWorld Albanian