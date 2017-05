Tri kandidate me mbulesë për deputete në Kuvendin e Kosovës

Koalicioni LDK-AKR-Alternativa ka bërë publike emrat e kandidatëve që do të garojnë për Kuvendin e Kosovës, në zgjedhjet parlamentare që pritet të mbahen me 11 qershor.

Mirëpo, ky koalicion dallon nga partitë tjera. Në listën e tyre shihen se janë vendosur tri femra me mbulesë, Labinotë Demi-Murtezi me numër 3, Refiqe Tërnava-Beka, me numër 51 dhe Bahrie Haxhiu me numër 63, raporton Ekonomia Online.

Tërnava-Beka, Demi-Murtezi i përkasin partisë së Behgjet Pacollit, AKR-së, ndërsa Bahrie Haxhiu, Lëvizjes për Drejtësi.

Labinotë Demi-Murtezi

Refiqe Tërnava-Beka

Bahrie Haxhiu