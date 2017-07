Trajtoni depresionin me këtë pije

Në momente të ndryshme të jetës, mund të ndihemi të mërzitur dhe pa e kuptuar mund të biem në depresion.

Por, siç e dini, ushqimi është çelësi për të trajtuar shumë sëmundje. Edhe depresioni, zgjidhjen mund ta ketë tek ushqimet. Receta e një limonade, është mënyra më e mirë për të trajtuar depresionin. Baza e saj është shafrani i Indisë.

Kjo lloj erëze është tashmë e mirëstudiuar dhe e njohur për vetitë e saj të shumta kuruese. Shafrani i Indisë, përveç të tjerash, është provuar shkencërisht edhe për vetitë e tij anti-depresive.

Përbërësit: 4 filxhanë me ujë të filtruar, 2 lugë gjelle me pudër të shafranit të Indisë, 4 lugë gjelle me mjaltë, lëngun e 1 limoni e gjysmë, në varësi të dëshirës mund të shtoni edhe lëng portokalli. Përgatitja: Kombinoni të gjithë përbërësit në një enë dhe më pas vendoseni në gota për servirje./Mesazhi/